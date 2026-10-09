الاحتلال يقتحم سلفيت ومستوطنون يحرقون أشجار زيتون في واد الشاعر

رام الله - وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة سلفيت، وداهمت منازل عدد من المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، بالتزامن مع انتشارها في عدد من أحياء المدينة.

وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون النار في أشجار الزيتون بمنطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت واللبن الشرقية.

يشار إلى أن منطقة واد الشاعر تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات من قبل المستوطنين، والتي تمثلت بالهجوم على مزارعين خلال وجودهم في المنطقة، وسرقة ثمار الزيتون وتكسير مركبات المواطنين.