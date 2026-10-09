بوتين لبزشكيان: مستعدون لاتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب

وطن للأنباء: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات تساعد في إنهاء الصراع مع إيران.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها بوتين الخميس مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، حيث جدد له استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وأوضح بوتين "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تسوية هذا الوضع"، مبينا أن إيران تبذل "جهودًا حقيقية لإنهاء النزاع".

وأشاد بوتين بالتطور الإيجابي في العلاقات بين روسيا وإيران، اللتين عززتا روابطهما الدبلوماسية والعسكرية منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا عام 2022.

وكان بزشكيان شكر بوتين الشهر الماضي على موقفه من الحرب في الشرق الأوسط، مشيدًا بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.