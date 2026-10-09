ترامب يستخدم اسم "محمد" لمهاجمة عبد الرحمن السيد

وطن للأنباء: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد، باستخدام اسمه ودينه.

وكتب ترامب بمنشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "السيد محمد متطرف راديكالي ومتعاطف مع الإسلاميين ويعيدنا إلى أيام الجهاد وقيمة لا تناسب أمريكا".

بدوره رد السيد في منشور على "إكس" قائلا، إنه "يعرف أن اسمي عبد الرحمن. إنه يناديني بهذا الاسم كل يوم. لكنه لا يهاجمني وحدي، بل يهاجمنا جميعا وينظر إلينا باستخفاف شديد".

واتهم المرشح ترامب، باستغلال اسمه ودينه للتغطية على تداعيات سياساته الاقتصادية.

وأضاف، أن "ترامب يعتقد أنه يستطيع استخدام اسمي وإيماني لصرف انتباهنا عن المعاناة التي تتسبب بها سياساته، سواء في محطات الوقود أو متاجر البقالة أو عيادات الأطباء. إنه يعتقد أننا لا نفهم ما يجري. لقد حان وقت التغيير".