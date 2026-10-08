البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن عن الفائزين في حملة جوائز مشتركي تطبيق إسلامي موبايل "حركاتك الرقمية..بتربحك 500"

رام الله - وطن للأنباء: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن الفائزين في سحوبات حملة جوائز مشتركي تطبيق إسلامي موبايل "حركاتك الرقمية..بتربحك 500" وذلك بعد استكمال السحب الخامس من الحملة والتي شملت 15 فائزاً بجوائز نقدية قيمة كل منها 500$.

الحملة التي استمرت على مدار 5 شهور تضمنت الإعلان عن 3 فائزين بشكل شهري من مستخدمي تطبيق إسلامي موبايل الذين نفذوا حركات عبر التطبيق، كما أنها ضمت العملاء غير المشتركين الذين شملهم السحب مباشرة بمجرد التسجيل في التطبيق وتفعيله.

وتقدم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي بالتهنئة للفائزين بالحملة مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع استخدام القنوات الرقمية وتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة ومرونة للعملاء، مؤكداً أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويلبي احتياجات العملاء المختلفة.

وأضاف السعدي: "هذه الحملة جزء من سلسلة حملات وسحوبات سننفذها خلال الفترة القادمة وذلك لتشجيع عملائنا على الاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها تطبيق إسلامي موبايل، سواء من حيث سرعة تنفيذ المعاملات أو سهولة الوصول للخدمات في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب تعزيز ثقافة التحول الرقمي في المجتمع الفلسطيني".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

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