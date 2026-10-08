الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 33 معتقلا

وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 33 معتقلا، بينها أوامر جديدة وتجديد، لمدة تراوحت بين شهرين وستة أشهر.

والمعتقلون هم:

1- عبد الحافظ أكرم راتب رباح - بيت لحم - 4 شهور

2- أحمد مصطفى خرفان رضوان - عزون - شهرين

3- باجس محمد عبد العزيز ابو عرقوب - دورا - 4 شهور

4- يزن محمد زكريا زعول - حوسان - 4 شهور

5- شادي تحسين احمد تركمان - يعبد - 4 شهور

6- محمد بهاء عبد الرحمن عياش - الجلزون - 4 شهور

7- زهير ياسر زهير أسمر - بلاطة - 4 شهور

8- أسيد خليل محمد معروف - صفا - 4 شهور

9- نذير محمد أحمد نصار - علار - 3 شهور

10- فارس فتحي حسين طعمة - برطعة - 6 شهور

11- مصطفى سميح جودت خرمة - القدس - 4 شهور

12- حسن محمد تيسير علاونة - جبع - 4 شهور

13- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو جمهور - جنين - 4 شهور

14- ليث فرحان محمد علي أبو علي - نور الشمس - 6 شهور

15- طارق علي حسين علي - نابلس - 4 شهور

16- أنس جمال ابراهيم عيسى - صانور - 6 شهور

17- حازم زاهر عمر عاصي - قراوة حسان - 6 شهور

18- نزار مناضل صايل مشعطي - دير الحطب - 4 شهور

19- أمير حسن سليم الخضر - دير الغصون - 6 شهور

20- عبد الله منير حسني خواجا - نعلين - 4 شهور

21- أحمد هاني إبراهيم صومان - بيت لحم - 4 شهور

22- أيهم تيسير إبراهيم شواهين - يطا - 4 شهور

23- شادي حسن محمد القاسم - جنين - 6 شهور

24- ناصر خميس أحمد عبد الله - مخيم عسكر - 4 شهور

25- أمير محمود توفيق حبايبة - صانور - 6 شهور

26- أحمد محمد فايق أبو الرب - جلبون - 6 شهور

27- باجس زايد باجس شماسنة - رام الله - 4 شهور

28- مصطفى حسين مصطفى بني عودة - نابلس - 4 شهور

19- رامي عبد اللطيف محمد الطايح - طولكرم - 4 شهور

30- فؤاد خليل أحمد بدر - أبو ديس - 4 شهور

31- شادي عزمي سبتي جودة - دير شرف - 4 شهور

32- إبراهيم عبدو إبراهيم بشارة - بيت ليد - 4 شهور

33- نضال حمودة محمد صالح - قباطية – شهرين