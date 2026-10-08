سلفيت: الاحتلال يغلق طرقا زراعية غرب دير بلوط ومستوطنون يعتدون على أرض في كفر الديك

وطن للأنباء: أغلقت جرافات الاحتلال، اليوم الخميس، طرقا زراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، بالتزامن مع اعتداء مستوطنين على أرض زراعية في بلدة كفر الديك.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال أغلقت عددا من الطرق الزراعية في المنطقة الغربية من دير بلوط بالسواتر الترابية، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وفي كفر الديك، اعتدى مستوطنون على أرض زراعية تعود ملكيتها للمزارع علي عبد الله قاسم، في الجهة الشمالية من البلدة، وأقدموا على تكسير وتخريب أشجار الزيتون والعبث بثمارها، إضافة إلى تخريب الغرفة الزراعية في الأرض.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وفي ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المستمرة على المزارعين وأراضيهم في محافظة سلفيت.