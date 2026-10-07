سلطة الأراضي تبحث مع الأشغال العامة والحكم المحلي تسريع أعمال التسوية المرتبطة بالمسار البديل لطريق وادي النار

وطن للأنباء: عقدت سلطة الأراضي، اليوم الأربعاء، في مقرها، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي، لبحث سبل تسريع استكمال أعمال تسوية الأراضي في بلدة دار صلاح، ومواءمتها مع المسار البديل لطريق وادي النار، بما يضمن حماية الحقوق والملكيات العقارية للمواطنين وتهيئة الظروف اللازمة للمضي في تنفيذ المشروع.

وشارك في الاجتماع عن سلطة الأراضي نائب رئيس سلطة الأراضي الأستاذ سامر عودي، ومدير عام مديرية القدس ومدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية الأستاذة منى بعيرات، ونائب مدير عام التسوية المهندس محمد مراحيل، وعن وزارة الأشغال العامة والإسكان الوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس ذوقان العطاونة، ومدير عام الطرق المهندسة سوسن أبو دقو، والمستشار القانوني الأستاذ إياد مشهور، وعن وزارة الحكم المحلي المهندسة سونيا الزبيدي، إلى جانب الاستشاري المصمم للطريق الأستاذ الدكتور سمير أبو عيشة والمهندس إسماعيل صيام.

وناقش الاجتماع واقع أعمال التسوية الجارية في المنطقة، وأهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بالأحواض الواقعة ضمن نطاق المسار المقترح، بما يحقق المواءمة بين متطلبات تثبيت الحقوق العقارية ومتطلبات تنفيذ مشروع الطريق، ويضمن معالجة أي تداخلات قد تؤثر على سير أعمال التسوية أو على تنفيذ المشروع.

ويكتسب طريق وادي النار أهمية خاصة باعتباره من المحاور الرئيسية التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، فيما يواجه المواطنون تحديات وصعوبات متكررة في استخدام الطريق الحالي، الأمر الذي يعزز أهمية العمل على تطوير مسار بديل يخفف من هذه المعاناة ويسهم في تحسين حركة التنقل بين المحافظات.

وأكد المشاركون أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسريع الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن استكمال أعمال التسوية بصورة دقيقة ومنظمة، وبالتوازي مع استكمال المتطلبات المرتبطة بالمسار البديل للطريق.

كما جرى التأكيد على استمرار التنسيق المؤسسي والفني بين سلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي، ومواصلة المتابعة المشتركة لمعالجة المعيقات القائمة والوصول إلى حلول عملية تضمن حماية حقوق المواطنين، واستكمال أعمال التسوية، ودعم تنفيذ المشروع وفق الأصول والمخططات المعتمدة.