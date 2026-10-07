إصابات بقصف الاحتلال محيط شارع خمسة بخان يونس

وطن للأنباء: أصيب مواطنون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسل وكالة شهاب بأن طائرات الاحتلال استهدفت محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل يومي، من خلال مواصلة القصف وعمليات النسف وإطلاق النار واستهداف مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت خروقات الاحتلال منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1,467وإصابة 5,161آخرين.

ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد التراكمي للشهداء إلى 74,250، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 175,278.