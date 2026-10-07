المشرق للتأمين تعزز حضورها الإقليمي خلال مشاركتها في المؤتمر العام الـ35 للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35

وطن للأنباء: شاركت شركة المشرق للتأمين في أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35، الذي عُقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من قيادات وخبراء وممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات ذات العلاقة من مختلف الدول العربية والعالم.

وضم وفد المشرق للتأمين المشارك في المؤتمر كلاً من السيد نهاد أسعد، المدير العام لشركة المشرق للتأمين، والسيد سامر مصلح، مدير دائرة التأمينات العامة، والسيدة زينة كنعان، مسؤولة إعادة التأمين في المشرق للتأمين، إلى جانب السيدة رولا العكة، نائب المدير العام لشركة بال ميد سيرفيس.

وشكّلت المشاركة فرصة مهمة للمشرق للتأمين لتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي، والانفتاح على التجارب والخبرات المتنوعة في قطاع التأمين، ومواكبة التحولات التي تشهدها الصناعة عالميًا، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المهنية وبحث فرص التعاون المستقبلية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد وفد المشرق للتأمين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المهنية مع ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات المشاركة، شملت شركات التأمين وإعادة التأمين، ووسطاء ووكلاء إعادة التأمين، إلى جانب مؤسسات من القطاعين الطبي والصحي وجهات متخصصة وشركاء إقليميين ودوليين.

وتركزت هذه اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة وتطوير الأعمال، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التأمين وإعادة التأمين والخدمات الصحية والطبية وإدارة المخاطر، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للسوق الفلسطيني والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أتاحت اللقاءات المجال لتبادل الرؤى حول التحديات والفرص التي تواجه صناعة التأمين، وبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات والحلول المتخصصة المتاحة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز القدرات الفنية وتوسيع شبكة العلاقات والشراكات التي يمكن البناء عليها مستقبلًا.

وفي تعليقه على المشاركة، قال السيد نهاد أسعد، المدير العام لشركة المشرق للتأمين:

"ننظر إلى مشاركتنا في GAIF 35 باعتبارها أكثر من مجرد حضور في مؤتمر؛ فهي فرصة حقيقية للقاء شركائنا والفاعلين في صناعة التأمين وإعادة التأمين والقطاعات المرتبطة بها، ولبحث فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. ونؤمن بأن بناء العلاقات المهنية والشراكات النوعية يشكل عنصرًا أساسيًا في تطوير أعمالنا وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول وخدمات أكثر تطورًا لعملائنا " .

وأضاف أسعد: "نحرص في المشرق للتأمين على أن تتحول مشاركاتنا في المحافل الإقليمية والدولية إلى قيمة عملية، سواء من خلال تطوير العلاقات القائمة، أو فتح قنوات تعاون جديدة، أو الاطلاع على الحلول والتجارب التي يمكن الاستفادة منها في السوق الفلسطيني. وطموحنا أن نبقى جزءًا فاعلًا من حركة التطور التي تشهدها صناعة التأمين عربيًا ودوليًا" .

وشهد المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار «التأمين: العودة إلى المبادئ»، مشاركة أكثر من 2,155 مشاركًا من 48 دولة، وناقش مجموعة واسعة من القضايا التي ترسم ملامح مستقبل صناعة التأمين، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمخاطر الناشئة والتأمين البارامتري ومخاطر الكوارث، إلى جانب التوجهات الحديثة في إدارة ونقل المخاطر.

وتأتي مشاركة المشرق للتأمين في GAIF 35 ضمن توجهها المستمر نحو توسيع حضورها الإقليمي والدولي، والاستفادة من المنصات المتخصصة لبناء علاقات جديدة وتعزيز التعاون مع مختلف مكونات صناعة التأمين والقطاعات المرتبطة بها.

وتؤكد المشرق للتأمين من خلال هذه المشاركة التزامها بمواصلة التطوير والانفتاح على أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز قدراتها الفنية وشبكة علاقاتها، بما يسهم في تطوير خدماتها وحلولها التأمينية، ويدعم حضور قطاع التأمين الفلسطيني ومكانته في المحافل العربية والدولية.