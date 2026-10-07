بنك فلسطين يطلق حملة ترويجية بعنوان "أي حركتين بتربحكم" لمستخدمي خدمات تطبيق بنكي

رام الله - وطن للأنباء: أعلن بنك فلسطين إطلاق حملة جديدة عبر تطبيقه المصرفي "بنكي" (Bank-e)، تبدأ من تاريخ 4/10/2026 حتى نهاية العام 2026. وتهدف إلى تشجيع عملاء بنك فلسطين على استخدام خدمات الدفع والتحويل والتسديد الإلكتروني عبر تطبيق "بنكي"، وإنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان، مع فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية.

وتتيح الحملة لعملاء البنك فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 10 آلاف شيكل لفائزين، بحيث يفوز كل منها بجائزة نقدية قدرها 5 آلاف شيكل، ليصل عدد الفائزين والفائزات إلى 24 فائزاً وفائزة من خلال 12 سحب خلال فترة الحملة.

وتستهدف الحملة العملاء الذين يستخدمون خدمات e-Sadad وiBuraq وQuick QR عبر تطبيق "بنكي"، إذ تؤهلهم الحركات المنفّذة عبر هذه الخدمات للدخول في السحب الأسبوعي. وتهدف الحملة إلى تشجيع استخدام حلول الدفع والتحويل والتسديد الإلكتروني، وتقديم تجربة مصرفية تجمع بين السهولة والأمان والسرعة.

من جانبه، أكد السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، أن الحملة تأتي في إطار جهود البنك لترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني، وتشجيع التحول نحو استخدام القنوات الرقمية في إنجاز المدفوعات والمعاملات المصرفية. وأشار إلى أن البنك يسعى من خلال تطوير حلوله الرقمية وحملاته التشجيعية إلى تعزيز ثقة العملاء بهذه القنوات وتوسيع استخدامها، بما يواكب تطور أنماط الدفع، ويسهم في بناء تجربة مصرفية أكثر سهولة وسرعة وأماناً.

وبموجب الحملة، يحصل العميل على فرصة واحدة للدخول في السحب مقابل كل 100 شيكل من القيمة التراكمية للمعاملات المنفّذة، عبر أي خدمتين من الخدمات الثلاث. وتُحتسب هذه القيمة لكل عميل أسبوعياً، استناداً إلى البيانات والسجلات المعتمدة لدى البنك. علماً أن إجراء السحب الأسبوعي الأول سيتم بتاريخ 14/ 10/2026، فيما يتم السحب الأخير في 31/12/2026.

وتأتي الحملة ضمن جهود بنك فلسطين لتعزيز استخدام خدماته المصرفية الرقمية، وتمكين عملائه من إنجاز معاملاتهم اليومية بمرونة وسهولة عبر تطبيق "بنكي".