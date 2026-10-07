الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة، في كلا الاتجاهين، ما أعاق حركة المواطنين من وإلى القرية.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل، فيما لم يتم إبلاغ المجلس القروي مسبقا بقرار الإغلاق.

ويعد حاجز بيت إكسا المنفذ الوحيد لسكان القرية، التي تعاني منذ سنوات من قيود مشددة على الحركة، وقد سبق أن شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحاجز وأعاقت حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس المحتلة منذ ساعات الفجر.