سلطة الأراضي وممثلو الاتحاد الأوروبي وموئل الأمم المتحدة يبحثون واقع أعمال التسوية واحتياجات بلدة عورتا

وطن للأنباء: نفذت سلطة الأراضي، بالتعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وبرنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) ووزارة الحكم المحلي، زيارة ميدانية إلى بلدة عورتا بمحافظة نابلس، للاطلاع على واقع أعمال التسوية واحتياجات البلدة، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتدخلات المشتركة بما يدعم استكمال أعمال التسوية والتخطيط المحلي وحماية الحقوق والملكيات العقارية.

وشارك في الزيارة نائب رئيس سلطة الأراضي الأستاذ سامر عودي، ومدير عام التخطيط والمتابعة الأستاذ عمرو ناصر، ومدير عام مديرية القدس ومدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الأستاذة منى بعيرات، إلى جانب وفد من سلطة الأراضي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وموئل الأمم المتحدة ووزارة الحكم المحلي ومركز الإرشاد.

واستهلت الزيارة بعقد اجتماع موسع في مقر مجلس قروي عورتا، جرى خلاله بحث سير أعمال تسوية الأراضي في البلدة، والجهود المبذولة لاستكمالها وشمول مختلف أراضيها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بقطاع الأراضي واحتياجات البلدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في معالجة التحديات وتسريع إنجاز الأعمال.

كما تناول الاجتماع موضوع تطوير وتعديل المخطط الهيكلي للبلدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى استعراض أبرز الاحتياجات والأولويات المحلية، وبحث آليات تعزيز التكامل بين أعمال التسوية والتخطيط بما يسهم في تنظيم استخدامات الأراضي ودعم التنمية المحلية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في عدد من مناطق عورتا، اطلع خلالها الوفد على واقع الأراضي والتحديات التي يواجهها المواطنون، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون، كما تفقد الوفد مكتب تسوية أراضي عورتا، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز والإجراءات المتبعة لاستكمال ملفات التسوية وتثبيت الحقوق والملكيات العقارية.

وأكدت سلطة الأراضي أهمية استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي وموئل الأمم المتحدة ووزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، بما يسهم في تسريع استكمال أعمال التسوية، ومعالجة التحديات الميدانية، وتعزيز حماية الحقوق العقارية للمواطنين، ضمن نهج تكاملي يربط بين التسوية والتخطيط والتنمية المحلية.

واختتمت الزيارة بلقاء موسع مع ممثلين عن المجتمع المحلي ومركز الإرشاد، جرى خلاله الاستماع إلى أبرز القضايا والاحتياجات التي تهم المواطنين، وبحث سبل دعم التدخلات المشتركة بما يستجيب لأولويات البلدة ويعزز التنسيق بين المؤسسات والمجتمع المحلي.