مستوطنون يقتحمون اللبن الشرقية وينصبون أعلام دولة الاحتلال بين المنازل

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، مدخل قرية اللبن الشرقية، ونصبوا أعلام الاحتلال بين منازل القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال اقتحموا مدخل القرية وحارة الشارع، على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله، ونصبوا عشرات الأعلام بين منازل المواطنين وقاموا بأعمال استفزازية.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين أعاقوا الدخول والخروج لعدد من المنازل والمحال التجارية بعد وضع ساريات حديدية تحمل أعلام الاحتلال على مداخلها.