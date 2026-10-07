الاحتلال يشدد إجراءاته في جنين ويهدم نصباً تذكارياً ويزيل صور شهداء

وطن للأنباء: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية في محافظة جنين، وأغلقت عدداً من البوابات، وداهمت منازل المواطنين، وهدمت نصباً تذكارياً وأزالت صور شهداء.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت بوابة قرية عرّانة شمال جنين، أمام حركة المواطنين، كما أغلقت بوابة الجنان المؤدية إلى الجامعة العربية الأمريكية والقرى والبلدات الواقعة شرق وجنوب شرق المحافظة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين في مدينة جنين، عقب اقتحامها أحياء المراح والزهراء والبساتين والألمانية، فجر اليوم، وسط انتشار عسكري في عدد من أحياء المدينة.

كما هدمت قوات الاحتلال وحطمت النصب التذكاري للشهيد ياسر الحمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأزالت صور الشهداء من عدد من المواقع وسط مدينة جنين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة جنين وبلداتها وقراها، وإغلاق عدد من البوابات والطرق، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم.