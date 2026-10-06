البنك الإسلامي الفلسطيني وبلدية نابلس ينفذان يوماً تطوعياً في حديقة إسعاد الطفولة

وطن للأنباء: نظّم البنك الإسلامي الفلسطيني بالشراكة مع بلدية نابلس يوماً تطوعياً في مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع والشراكة في خدمة المدينة ومرافقها العامة.

وتضمن النشاط أعمال دهان للجدران والأسوار والألعاب وتقليم الأشجار وتنظيف مرافق المركز وساحاته، وزراعة عدد من الأشتال بما يسهم في توفير بيئة أجمل وأكثر ملاءمة للأطفال والأهالي وروّاد المركز، وذلك بمشاركة موظفي البنك في فروع ومكاتب مدينة نابلس وطواقم البلدية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنها تأتي انسجاماً مع التوجيهات الدائمة لمجلس إدارة البنك ولجنته للمسؤولية المجتمعية بترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى موظفي البنك وتعزيز شراكاتنا مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته.



وأوضح السعدي أن العمل التطوعي يمثل ركناً أساسياً في نهج البنك تجاه المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن مشاركة موظفي البنك في المبادرات المجتمعية تساهم في إحداث أثر إيجابي وملموس في مختلف المحافظات.

وأعرب السعدي عن شكره لبلدية نابلس وطواقمها على جهودهم في تنظيم هذه المبادرة، وعلى تعاونهم المستمر مع مختلف المؤسسات في المدينة، بما يعزز العمل المشترك ويسهم في الارتقاء بواقعها، رغم مختلف الظروف والتحديات

بدوره، ثمّن عضو مجلس بلدي نابلس ضرار طوقان جهود إدارة وطواقم البنك الإسلامي الفلسطيني، مشيدًا بالمبادرة التي تعكس اهتمام البنك بالمسؤولية المجتمعية وحرصه على المشاركة الفاعلة في خدمة مدينة نابلس ومرافقها.

وأكد طوقان أن مجلس بلدي نابلس برئاسة السيدة عنان الأتيرة يرحب بمثل هذه المبادرات والشراكات التي تسهم في تطوير وتحسين مرافق البلدية لا سيما المساحات والمناطق المخصصة للأطفال وتعزز روح التعاون بين المؤسسات المختلفة لخدمة المدينة وأهلها.

كما شكّل اليوم التطوعي فرصة لتعزيز التعاون بين موظفي البنك وطواقم البلدية، من خلال العمل المشترك في خدمة أحد المرافق الحيوية التي تستقبل الأطفال والأهالي، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات في دعم المبادرات المجتمعية وتحسين البيئة العامة في المدينة.

وفي ختام الفعالية، ثمّنت مديرة مركز إسعاد الطفولة سماح حنون جهود طواقم البنك الإسلامي الفلسطيني وبلدية نابلس، معربةً عن تقديرها لهذه المبادرة والأعمال التطوعية التي ساهمت في تجميل المركز وتحسين مرافقه، بما ينعكس إيجابًا على الأطفال والأهالي وروّاد المركز.

وتؤكد سياسة المسؤولية المجتمعية المستدامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على ضرورة مساهمته في عملية التنمية والقيام بدورٍ فاعلٍ في خدمة المجتمع وإغاثة أبناء شعبنا وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها وبما ينسجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.