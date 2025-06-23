مسؤول إيراني: مستعدون لحرب قد تمتد لعامين وواشنطن ستدفع الثمن

وطن: كشف مسؤول إيراني رفيع في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن بلاده تستعد لاحتمال استمرار الحرب الراهنة لمدة عامين، مؤكداً أن إيران عازمة على تحميل واشنطن كلفة الحرب بشكل مباشر، بدلاً من بقائها خلف إسرائيل دون تبعات.

ووصف المسؤول الدعوات لوقف مؤقت لإطلاق النار بأنها "خدعة" تهدف لاختبار مدى استعداد إيران لمواصلة القتال، قائلاً: "المعنويات في إيران مرتفعة، والمطالب الشعبية بضرب إسرائيل غير مسبوقة وتشكل عنصراً محورياً في تصعيد خطط المواجهة".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، عبد الرحيم موسوي، في خطاب متلفز مساء الاثنين، أن بلاده سترد على الضربات الأميركية "بشكل حاسم وقاطع"، مضيفاً: "الرئيس الأميركي ترامب انتهك سيادتنا، وهاجم ثلاث منشآت داخل أراضينا، وألحق أضراراً... وهذا لن يمر دون رد".

وتخوض "إسرائيل" حرباً مفتوحة ضد إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث شنت غارات على منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قيادات بارزة من بينها قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين.

وبعد أيام من الغموض بشأن تدخلها المباشر، شنت الولايات المتحدة فجر الأحد هجمات استهدفت منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان.

في المقابل، توعّد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الهجمات الأميركية، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى "خيارات خارج الحسابات التقليدية".