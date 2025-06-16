مناحل الكسّاب.. قصة نجاح مزارعين في تصدير العسل للخارج

قلقيلية- وطن: يتفقد الشاب ابراهيم الكساب " 37 عاما" إحدى مناحل العائلة في قرية النبي الياس على بعد 5 كيلومترات إلى الشرق من مدينة قلقيلية، بعد أن غدت مناحل الكساب رائدة على مستوى الوطن بعد سنوات من الكد والمثابرة.

قال الكساب لـوطن،" تأسس المنحل الأول على يد والدي عام 1970، بعدها تخرجت برفقة اشقائي من الجامعات وعملنا في المنحل وبدأنا بتطويره".

تمتلك مناحل الكساب حوالي 650 خلية نحل في الوقت الحاضر موزعة على 7 مناطق ابتداء من منطقة أريحا وصولا لقلقيلية، وتعمل على تصدير 2-3 طن من العسل سنويا لدول السعودية وقطر والإمارات.

وتنتج مناحل الكساب منتجات متعددة من النحل مثل: غذاء الملكات وحبوب اللقاح وشمع النحل الطبيعي وغيرها.

يواجه قطاع النحالين الفلسطينيين الذين يختصون بإنتاج العسل الطبيعي تحديات كبيرة وظروف اقتصادية صعبة بعد السابع من اكتوبر عام 2023 وضعف في الاستهلاك المحلي عدا عن المنافسة الكبيرة مع منتجات العسل المصنع والمستورد الذي يباع بأسعار منخفضة، ويتوجب توفير الدعم المناسب لصغار النحالين وتطوير مناحلهم للمحافظة على مصدر رزقهم.