عدي.. شاب يكافح البطالة بمزرعة عنب نموذجية

طولكرم- وطن: بلونه الفاقع المائل للخضرة وطعمه اللذيذ تتدلى قطوف العنب بشكل منتتظم في هذه المزرعة النموذجية داخل البيت البلاسيتيكي في ضاحية ارتاج بمدينة طولكرم.

في ظل ارتفاع نسب البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، أبدع الشاب عدي الطنيب في مزرعته وغدا مشروعه مصدر رزق له، وبدأ يشارك العديد من الشبان تجربته ويشيد بتكرارها في المحافظة.

وقال الشاب عدي الطنيب لـوطن،" إن مشروع العنب المبكر SPS كانت فكرته الأولى في طولكرم قبل حوالي خمس سنوات، وبدأ يتكرر بعد ذلك في مناطق أخرى". متوجها بالشكر لجمعية الإغاثة الزراعية التي قدمت له المشروع الذي يعتبر اليوم في حالة ممتازة.

وأوضح الطنيب بأن العنب المبكر "”SPS، يعتبر أحد أنواع العنب المبكر اللابذري وأخذ تسميته بسبب نموه في وقت مبكر، ويتطلب زراعته في مناخ مشابه للأغوار، ولذلك تطلبت زراعته في طولكرم عناية مضاعفة.

تحديات كبيرة وصعبة تواجه المزارعين الفلسطينيين، على رأسها عدم تنظيم الأسواق المحلية، وايجاد المشاريع الزراعية الصغيرة للشباب الفلسطيني، يعمل على تشجيعهم ويساعدهم في العثور على مصدر دخل لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العصيبة.