بسبب الحرب.. "المناحل" مهددة بالانقراض في غزة

غزة- وطن- صافيناز اللوح: لم يعد "أمين لطفي عيد" قادراً على تلبية طلبيات زبائنه التي اعتاد على حجزها قُبيل كل موسم لقطاف العسل الربيعي.

وقف "أمين" على ما تبقَّى من منحلته، تحيط به الحسرة على ضياع الموسم ونفوق أكوام النحل في الخلايا.

الإقدام على قطف العسل في حرب الإبادة الجماعية، يعني الحكم بالإعدام على مَن نجا من النحل في ظل نقص الملكات في والنحل النشط.

يقول "أمين" في مقابلته مع وطن، مهنة النحل في غزة محفوفة بالمخاطر لأننا نقوم بنقل المناحل إلى المناطق الشرقية القريبة من السياج الفاصل، وفي ظل الحرب لم نتمكن من ذلك بسبب تواجد آليات الاحتلال على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة.

خسر أمين ثلاثة مناحل اثر قصف طائرات الاحتلال لمنزله ولأماكن يتواجد فيها ممتكاته النحلية، بقيت لديه منحلة واحدة يعتاش منها هو وعائلته في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي الذي تعيشه غزة.