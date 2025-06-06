قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من اليامون غرب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من بلدة اليامون، غربي مدينة جنين عقب اقتحام تخلله مواجهات ودهم وتفتيش منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت بعدة آليات عسكرية بلدة اليامون، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، واقتحمت منزل المواطن محمد ناظم زايد.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أن طائرات حربية للاحتلال مسيرة حلقت في سماء بلدة اليامون، تزامنًا مع الاقتحام، بالإضافة لاندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأكد السكان أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة اليامون (لم تُعرف هوياتهم بعد)، خلال الاقتحام الذي استمر عدة ساعات، وتخلله استهداف الشبان بإطلاق النار؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال العسكرية بأكثر من "عبوة ناسفة" محلية الصنع، تزامنًا مع اشتباك مسلح في أحياء اليامون.

وصرحت سرايا القدس "كتيبة جنين"، بأن مقاتليها في سرية اليامون تصدوا لقوات الاحتلال في محور المصرارة، وتمكنوا من تفجير عبوة معدة مسبقًا بخط سير الآليات العسكرية وإمطار تلك الآليات بزخات من الرصاص.