الطالبة يافا جرادات تحصل المركز الأول عالميا في الحوسبة الكمية

وطن.. ساري جردات: من بلدة سعير شمال الخليل، تكتب الطالبة الفلسطينية يافا جرادات اسمها في سجل التميز العالمي. فبعد منافسة شارك فيها أكثر من خمسين دولة، تُتوَّج يافا بالمركز الأول في المسابقة الدولية للحوسبة الكمية.

في جامعة بوليتكنك فلسطين، حيث تصقل يافا طموحها، امتزج شغفها بالعلم مع إصرارها على التميز. وتحوّلت مشاركتها في المسابقة إلى منصة لرفع اسم فلسطين عاليًا، في ميدان دولي يعكس أهمية التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

يافا تؤمن بأن العقل الفلسطيني قادر على اختراق حدود الجغرافيا، والوصول إلى العالمية رغم كل الظروف. رسالتها واضحة: نحن هنا، ننافس، نُبدع، وننقل صوتنا للعالم من بوابة العلم والتفوق.

وقالت الفائزة يافا جرادات المشاركة ضمن فريق من الهند والمكسيك ومصر عملت على حل مشكلة البلاستيك في المحيطات، كون الميكروبلاتسيك تتغذى عليه الحيوانات البحرية وقد تصل إلى الإنسان ويتغذى عليها، وبالتالي ارتفاع إصابة الإنسان بالأمراض أو الموت بسببها مرتفعة.

ولفتت جرادات إلى إيمانها بقدرة الفلسطيني في منافسة العقول العالمية، وقدرته على إيصال رسالة شعبه إلى مختلف الشرائح والفئات في العالم.