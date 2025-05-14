عايشت ثلاث نكبات.. الثمانينية عائشة أبو سلطان لوطن: النكبة في غزة هي الأصعب

غزة- وطن- رهف عزيز: الثمانينية عائشة أبو سلطان (88 عاماً) تستذكر بلدتها الأصلية حمامة التي هجرت منها، في ذكرى النكبة ال77.

تقول المسنة عائشة إن الشعب الفلسطيني انتكب ثلاثة مرات، الأولى عام 1948 والثانية عام 1967 واخرهم الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتابعت أن النكبة الحالية هي الأصعب على مر التاريخ الفلسطيني الذي كان مليء بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير والقتل والدمار.

واستذركت جمال بلدة حمامة التي هجرت منها قسرا قبل 77 عاماً، حيث كانت تشتهر بزراعة العنب وتربية المواشي، وعرف أهلها بكرمهم وجودهم.

وتتمنى أن تنتهي الحرب ويوقف التجويع والنزوح والنكبات على الشعب الفلسطيني.