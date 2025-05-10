موسم "ورق العنب" في بيت أمر.. مصدر رزق هام للمزارعين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب

الخليل- وطن- ساري جردات: تشتهر بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، بزراعة العديد من أنواع الأشجار المتنوعة والمثمرة المميزة والموسمية، وبات ورق العنب واحد من أهم مواسمها، وتعتبر البلدة واحدة من أكثر البلدات التي تصدر الورق لباقي مدن الضفة الغربية.

وتجد مع اقتراب فصل الربيع العديد من عائلات البلدة تنخرط في قطف ورق العنب، تتشارك فيه السيدات مع الرجال، لتحسين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي البلدة أسوة بباقي واقع وحال أهالي فلسطين.

تقول المزارعة فداء عرار من بلدة بيت أمر التي تعمل في قطف ورق العنب أنها تنتظره طوال العام، بهدف تعويض ما دفعته على الأرض من حراثة وسقاية وتسميد وتقنيب، وتشعر بسعادة غامرة كون ورق العنب يعود عليها بالنفع والفائدة الاقتصادية.

ولفتت المزارعة عرار إلى أنها تجد سعادة كبيرة وهي تعمل في أرضها التي تعاني من شح المياه واعتداءات المستوطنين، لكنها ترفض تركها أو الابتعاد عنها لما للأمر من مخاطر على مصادرة أرضها.

وبينت أن الجهات الحكومية لا تقوم بواجبها تجاه الأراضي الزراعية والمزارعين والمناطق المهمشة. مطالبة وزارة الزراعة بدعم المزارعين.

وأشارت المزارعة سهام الصليبي إلى انخراط العمال في العمل في موسم قطف ورق العنب بسبب تعطل أشغالهم.

وبينت المزارعة الصليبي إلى خسارتها مئات أشجار الدوالي بسبب عدم مقدرتها على الوصول إلى أراضيها بسبب سياسة الاستيطان في المنطقة المحاذية للشارع الاستيطاني رقم 60.