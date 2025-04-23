علياء سركجي.. تحيي الذاكرة وتحفظ التراث عبر "جدل الكراسي التراثية"

وطن: جدلة فوق جدلة تحكيها علياء سركجي" 35 عاما"، لتحيي التراث وتساهم في نقل المورثوث الثقافي للأجيال الصغيرة من خلال مشروعها "جدلة للتراث الفلسطيني".

برعت علياء في استخدام الخيوط الليفية والملونة من خلال جدلها على تصميمات الديكور والتحف الخشبية مثل: الكراسي التراثية الخشبية.

وقالت علياء سركجي لـوطن، إن مشروع "جدلة" يعمل على إعادة إحياء التراث الفلسطيني عبر الجدل على الكراسي التراثية القديمة باستخدام خيط الليف النباتي الصديق للبيئة، وألوان مختلفة بطريقة عصرية وحديثة.

ارتباط سركجي بالتراث الفلسطيني ساهم في اختيار مشروعها التي بات يشكل مصدر دخل لها ويملأ وقت فراغها.

اضطرت علياء لتوقيف مشروعها بشكل مؤقت عام 2020 إثر جائحة كرونونا وما نتج عنها من صعوبات مادية وتراجع التسويق بشكل كبير، قبل أن تستأنف عملها وتواصل مسيرها نحو إحياء الذاكرة الفلسطينية الأصيلة وتحقيق مصدر دخل مستقل.

رغم كونها ربة منزل وأم، إلا أن علياء واصلت حلمها وتمتلك اليوم نقاط بيع في الداخل المحتل وتعمل معها ثلاث سيدات.