خيام النزوح تحتضن تلاميذ المدارس

وطن- سهى سكر: هذه خيمة نزوح تعليمية، تحتضن عددا من تلاميذ المدارس الذين انقطعوا عن التعليم للعام الثاني على التوالي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة وما نتج عنها من تدمير الاحتلال لغالبية المدارس والمرافق التعليمية.

هذه الخيمة التعليمية التي تنفذ بمبادرة من الهيئة الفلسطينية للاعلام وتفعيل دور الشباب ( بيالارا)، تستهدف الأطفال في المرحلة الابتدائية من الصف الاول حتى الثالث لتعليمهم ودعمهم نفسياً من خلال الانشطة الترفيهية وانشطة الدعم النفسي.

ويسعى القائمون على المبادرة إلى التفريغ النفسي عن الأطفال جراء الحرب، وتعويضهم ولو بالقليل عن النزيف التعليمي في غزة.

وقال علاء مقبل مدير مكتب "بيالارا" في مدينة غزة لوطن، "نعمل على تعويض الفاقد التعليمي للطلبة، حيث تراكم جيلين لم يحالفهما الحظ في المدارس جراء توقف التعليم للعام الثاني على التوالي".

وأضاف أن "بيالارا" تعمل على تنفيذ "مشروع يدا بيد" في ثلاث مناطق مكتظة بالنازحين في ظل استمرار الحرب، حيث يتم تنفيذ 21 لقاء مع كل مجموعة من الأطفال من الصف الأول حتى الثالث، لإكسابهم مهارات التعليم وتقديم الدعم النفسي والتفريغ الإنفعالي للأطفال.