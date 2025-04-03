التكيّات في غزة ملاذ المواطنين الذين يعانون ويلات الحرب

وطن- سهى سكر: لا تزال التكيات التي انطلقت مع بداية الحرب على غزة واستمرت حتى يومنا هذا، تشكل المصدر الرئيسي للكثير من العائلات في ظل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الحرب.

وقال رائد كمال السوسي وهو مسؤول تكية في حي الشجاعية لوطن، إنه بعد المجاعة توجهنا للأقارب والمبادرين الذين يجمعون التبرعات لعمل التكية، وقد شجعونا على ذلك وبدأنا بأول تكية قبل عام.

وتواجه التكيات العديد من التحديات أبرزها خنق قطاع غزة عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وأضاف السوسي أن اللصوص كانوا يذهبون للأمكان الخطرة لسرقة المساعدات وبيعها بأسعار باهظة جدا، مما رفع أسعار المواد التي يتم استخدامها في إعداد الطعام بالتكايا.