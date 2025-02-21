على وقع تهديد الاحتلال بتوسيع عدوانه في الضفة .. نتنياهو وكاتس يقتحمان مخيم طولكرم

وطن: اقتحم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس، الجمعة، مخيم طولكرم.

ونشرت منصات وسائل تواصل عبرية صورة لكاتس محاطا بعدد من الجنود في منزل بالمخيم، ويتضح من الصورة أن الجنود قاموا بثبيت علم الاحتلال على جدران المنزل .

كما نشرت منصات عبرية صورة نتنياهو داخل احد المنازل التي اقتحمها في صورة مشابهة محاط بعدد من الضباط والجنود.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ان "نتنياهو أجرى اليوم جولة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية"

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، في بيان، إن عشرات آلاف الفلسطينيين أجبروا على مغادرة منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في الأسابيع الأخيرة تحت تهديدات جيش الاحتلال .

وسبق لجنود الاحتلال نشر صور مشابهة في منازل فلسطينية أخرى.

ونقلت هيئة البث العبرية عن كاتس قوله في مخيم طولكرم: "أصدرت تعليماتي لقوات الجيش بتكثيف أنشطتها في الضفة الغربية".