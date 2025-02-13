كساد بالحركة التجارية في مدينة الخليل جراء الحواجز والإغلاقات

الخليل- وطن: شريف العزة، بائع في سوق الخليل كان أحد الذين تأثروا بشدة من إغلاق حواجز الاحتلال على المدينة، حيث اعتاد شريف أن يضع بسطته كل صباح، لكن قلة الزوار من خارج المدينة أدى لتقلص الحركة التجارية التي تأثر بها أيضا.

وقال البائع شريف العزة لـوطن: إن إغلاق جميع مداخل الخليل أثر بشكل كبير على الحركة التجارية في المدينة، جراء عدم قدرة الأهالي من المحافظة على القدوم إلى المدينة.

وبدوره قال البائع يوسف أبو عيشة لـوطن: إن مدينة الخليل قبل الحرب كانت عاصمة التجارة لكن بعد الحرب اختلف البيع كلياً على جميع التجار والباعة، فالوضع الإقتصادي يزداد سوءً.

ونوه البائع رجائي بدر لـوطن، إلى أن الاقتصاد تراجع بنسبة 80% بعد الحرب، وزداد الوضع سوءاً بعد الهدنة بسبب تشديد الإغلاقات في الفترة الأخيرة بشكل أكبر على القرى والمحافظات وفصلها عن بعضها البعض.

وأكد البائع محمد بدر لـوطن: أن الحركة التجارية للبائعين لا تكفي لدفع فاتورة الكهرباء للمحل ، أي أن البيع اختلف كلياً على البائعين بعد الحرب.