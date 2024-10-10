أول عام جامعي يتحول إلى آلام لطلبة غزة.. بشاير تخسر جامعتها وتصاب بشلل رباعي

وطن: كان من المفترض أن تكون الفتاة بشاير عبيد على مقاعد الدراسة بالجامعة، في أول عام دراسي لها، لكن الحرب الوحشية منعتها كما مئات الآلاف من الطلبة الغزيين، بفعل تدمير المدارس والجامعات وتوقف التدريس.

يقول عباد عبيد شقيق الجريحة بشاير عبيد لـوطن: "كان من المفترض أن تتقدم بشاير هذا العام لاختبارات الثانوية العامة، وأن تفتتح العام الدراسي الجديد مع أقرانها في الجامعة، إذ كانت تحلم بدراسة الطب، لكن الاحتلال منعها من ذلك باستهدافه لها ولعائلتنا" .

يتابع: "قُصف منزلنا في شارع 20 بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهد 7 أفراد من العائلة" .

وناشد كل الجهات المعنية والمختصة لإخراج بشاير من أجل علاجها، حتى تتمكن من تحقيق حلمها بالدراسة وبناء مستقبلها.

شظايا صاروخ إسرائيلي اخترقت الجهة اليمنى من رأسها، مما تسبب بإصابتها بشلل رباعي في الجزء الأيسر من جسده، الأمر الذي أثر على العمود الفقري وشل حركتها.

كما تقول أروى عبيد ابنة عم الجريحة بشاير لـوطن: "كان الشهداء من عائلة بشاير عبارة عن أشلاء، إذ لم نتمكن من جمعها، إثر ذلك تعاني الفتاة من عواقب نفسية وخيمة، لا سيّما بسبب إصابتها التي سرقت منها قدرتها على الحركة، وها انا هنا أعتني بها مع شقيقاتها وشقيقها" .

نتيجة الإصابة الخطيرة، تعاني بشاير من سوء التغذية، وفقدت أكثر من نصف وزنها، ناهيك عن حالتها النفسية الصعبة.