الشوارع المتهالكة في بيت عوا تعيق تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة

وطن: تستعد جمعية بيت الأمل للاعتناء بالأشخاص ذوي الإعاقة في بلدة بيت عوا جنوب الخليل لافتتاح مقرها الجديد، إلا أن الطرق الوعرة والمحفرة في البلدة قد تعيق وصولهم للمركز وتعرض حياتهم للخطر.

مدير جمعية بيت الأمل للأشخاص ذوي الإعاقة فؤاد سويطي قال لـوطن،" منذ 10 سنوات لم يحدث أي تجديد لشوارع البلدة، والمارين في الشوارع يرون المطبات والتدمير الحاصل نتيجة عدم وجود صيانة لها، والأشخاص ذوي الإعاقة يعانون في الطرقات مما يدفع أهاليهم للتحفظ على تنقلهم خوفا عليهم".

وقال المواطن محمد سويطي لـوطن بأن معاناة المواطين صعبة للغاية، مشيرا إلى أن شوارعها لم يطرأ عليها تغيير منذ مدة تزيد عن 10 أو 20 عاما، وأضاف،" منذ قدوم السلطة الفلسطينية شوارعنا هي ذاتها بل تزداد سوءا".

وأوضح المواطن محمود سويطي لـوطن،" منذ عشرات السنين والشوارع هي ذاتها لم تجدد ويعاد ترميمها مما يتسبب بأضرار وبخاصة للسيارات الحديثة".

بلدية بيت عوا تعاني من ظروف اقتصادية صعبة منذ السابع من أكتوبر، إذ أن ميزانية المجلس البلدي لا تكفي لتمويل مشاريع تعبيد الطرقات.

وأوضح رئيس بلدية بيت عوا محمد سويطي لـوطن،" التمويل الخارجي وموزانة البلدية كانت غير كافية لإعادة تأهيل البنية التحتية في البلدة بشكل دائم، وقمنا بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي للتعاون في عملية تعبيد عدد كبير من الشوارع بحيث يتكفل المواطنين في تغطية بنسبة 50% ومثلها تغطيها البلدية، إلا أن الضعف المادي لدى المواطنين خلال هذه الفترة لا يمكنهم من المساهمة المجتمعية وتغيرت الاوضاع عن السابق".