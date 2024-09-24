ضعف الخدمات حوّل شوارع "ارتاح" لمكرهة صحية

وطن: تشكو المسنة أم محمد (73) عاما من تراكم النفايات في الشوارع في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، "هيها قدامك شوف كيف فش حدا ينظف هان، الأوساخ والحشيش الطويل تسبب أمراض كثيرة وتختبئ بها الديدان والثعابين".

كانت ارتاح قرية مستقلة قبل ان يجري ضمها لبلدية طولكرم عام 1967، وهي المعروفة بآثارها القديمة ووجود أماكن تاريخية فيها إلا انها تعاني في الوقت الحالي، أبزرها: تراكم النفايات في الشوارع وما ينجم عنها من مكاره صحية.

المواطن عبد الكريم الفاخوري من سكان ارتاح قال لـوطن،" نواجه مشاكل تراكم النفايات والقمامة في الشوارع التي تعاني من انعدام النظافة، مما تسبب بانتشار الكلاب والختازير البرية بسبب كثرة الاوساخ".

بدوره أوضح المواطن عميد طنيب من ارتاح خلال حديثه لـوطن، بأن قضية النظافة غير مرتبطة حصرا في البلدية، مشيرا إلى وجود بعض الممارسات المجتمعية السلبية مثل: رمي أكياس النفايات بجانب الحاويات رغم وجود متسع لها داخل الحاويات الفارغة.

وأضاف،" نعاني في ارتاح من انتشار عشبة " الوادي" بشكل كثيف جدا وعلى جوانب الطرقات فهي تعيق الحركة وتتسبب بجلب الأفاعي والديدان".

وأكد عميد على أهمية وجود مجلس قروي في ضاحية ارتاح الذي تجاوز تعداد سكانها الـ5 آلاف نسمة، إذ ان وجود مجلس سيؤدي لحل الكثير من المشكلات في المنطقة.

وقال المواطن هشام الفاخوري لـوطن،" إن بلدية طولكرم غير قادرة على تغطية الخدمات بشكل كافي في جميع المناطق المحيطة بالمدينة، وبالتالي إن وجود مجلس قروي يخص القرية يساعد في تلبية احتياجاتها". مشيرا إلى أن الضاحية تعاني من مشكلات عديدة مثل: تراكم النفايات وعدم وجود مجلس صحي وعدم وجود مجلس قروي.