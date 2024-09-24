شح المياه وغياب العدالة في توزيعها يرهقان المواطنين في الظاهرية

وطن: لا توجد مياه ضاقت حلقات المعاناة على المواطنين ولم تتسع بعد، أكثر من 50 ألف مواطنا يقطنون في الظاهرية جنوب الخليل، ويعانون من أزمة شح حاد في المياه في ظل اوضاع اقتصادية صعبة منذ قرابة العام.

المواطن محمد البطاط قال لـوطن،" من حوالي 5-6 شهور لم تصلني دورة المياه ومعاناتي متفاقمة وأضطر لشراء صهريج مياه بتكلفة تزيد عن 150 شيكل ويكفي لاقل من 10 أيام فقط".

وأشار البطاط إلى ان سبب انقطاع المياه يعود بالدرجة الأولى إلى اجراءات الاحتلال الذي قام بتقليص كميات المياه في مختلف مناطق الضفة، معزيا السبب الأخر إلى افتقار الخبرة في توزيع المياه مطالبا بضرورة توزيع المياه بالتساوي على جميع المناطق.

بدوره قال المواطن محمد رباع،" فش مي بالظاهرية ما في"، منوها إلى أن المواطنين يقضون حاجايتهم من خلال شراء صهاريج المياه ودفع مبالغ تصل لـ150 شيكل في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

بدوره تحدث مسؤول نقطة تعبئة المياه التابعة لبلدية الظاهرية محمد الطل لـوطن، بأن المواطنين يعانون بشكل كبير من نقص المياه، مضيفا بأن الصهاريج التابعة للبلدية تحاول تغطية المناطق البعيدة عن مركز البلدة، ومشيرا إلى اتساع مساحة الإسكان وتردي شبكات المياه.

مدير بلدية الظاهرية أحمد قيسية أوضح لـوطن، إن قيام سلطات الاحتلال بتقليص كميات المياه ألقى بظلاله على مختلف المناطق الفلسطينية، علاوة على ذلك فإن شبكة المياه في البلدة تغطي ما نسبته 60% من المنازل وفي معظمها قديمة وبحاجة إلى استبدال وتحديث".

مشاكل المياه المتنامية منذ عدة سنوات في مختلف المناطق الفلسطينية تفاقمت منذ قرابة العام إثر قيام الاحتلال بتقليص كميات المياه المغذية للمحافظات الفلسطينية، الأمر الذي انعكس سلبا على جميع مناحي الحياة وأدى إلى ازدياد الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل المواطنين.