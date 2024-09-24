العمال في الجديرة لوطن: الأحوال صعبة وبالكاد نستطيع تأمين لقمة العيش

وطن: يعاني العمال المتعطلون عن أعمالهم من ظروف اقتصادية صعبة منذ قرابة العام، في ظل انعدام فرص فرص العمل وغياب الخطط البديلة لإعادة تشغيلهم.

" كنت أعمل في عدة مهن مثل الحدادة والبناء في السابع من اكتوبر، وكنا نتلقى اتصالات للعمل في الضفة، كانت فترة انتعاش باختصار". قال العامل المتعطل عن عمله بالداخل شاهر شحادة لـوطن.

وأشار شحادة إلى أنه في الوقت الحالي لا يعمل ويكتفي بممارسة الزراعة البيتية التي تكفي لسد القليل من احتياجاته فقط، مؤكدا على سوء الأحوال لدى كثير من العمال المتعطلين عن عملهم، مطالبا الحكومة بدعم العمال وتمكينهم.

بدوره تحدث المواطن رأفت شحادة عن أحوال العمال المتعطلين عن العمل منذ حوالي العام وأضاف،" من ضمنهم أبنائي كانوا يعملون في الداخل المحتل وتعطلوا في الوقت الحاضر مؤكدا على أن انقطاع رواتب الموظفين وعدم اكتمالها أدى إلى مفاقمة الاوضاع الاقتصادية سوءا وتراجع الحركة التجارية.

رئيس بلدية الجديرة أحمد برجس قال لـوطن،" الجديرة كانت تعتمد بشكل كلي على عمال الداخل، بنسبة حوالي 90%، والعائلات تعاني من أوضاع صعبة لا يعملها إلا رب الأسرة، ويعانون من تراكمات مضاعفة.