لدعم حق التعليم في غزة.. مبادرات تعليمية في مخيمات النزوح

غزة- وطن: بعد تدمير البنية التحتية لقطاع التعليم في قطاع غزة، تحولت الخيام في مخيمات النازحين إلى مراكز تعليمية، إذ يواصل المعلمون جهودهم لدعم حق التعليم من خلال مبادرات عديدة.

ويقول المعلم -ومؤسس مركز رواد الأمل للتعليم والتدريب شاكر الدرة لـوطن: إنه قام مع مجموعة من المواطنين على إطلاق مبادرة تعليمية في ظل الحرب لتعليم الطلبة والأطفال، لإخراج الطالب من بيئة الحرب والآلام، إلى بيئة تعليمية .

ويضيف، بأن هذه المبادرة تعمل بشكل يومي في مناطق دير البلح والبريج، ويتم اعطاء الطلبة كافة التخصصات التعليمية، لكي لا ينسى الطالب المناهج التعليمية.

وبدورها قالت الطالبة إيمان أبو دحة لـوطن: أنها تأتي إلى مركز التعليم من أجل استكمال تعليمها ولتتحدى الصعاب لتحقيق أحلامها في المستقبل.

ووجهت مجموعة من الطالبات في المركز التعليمي رسائل تحدي وإصرار على التعلم، مؤكدات أنهن يحاولن الاستمرار في التعلم بالرغم من الحرب، حيث يأتين إلى المركز التعليمي لتحقيق أحلامهن في الدراسة، ليصبحن معلمات ومحاميات وطبيبات في المستقبل.