جالود وقريوت.. مناطق مهمشة وخدمات ضعيفة

وطن: تتفاقم معاناة المواطنين في قريتي جالود وقريوت جنوب محافظة نابلس نتيجة ضعف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مثل البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الرعية الصحية على مدار الساعة، وشح المياه وغيرها.

وقال رئيس مجلس قروي جالوت رائد الحج محمد قائلاً لـوطن، "نحن نشترك مع 13 قرى أخرى بمجلس خدمات مشترك، يتم توزيع خدمة المياه على هذه القرى، مما أدى إلى نقص كمية المياه للقرية، علاوة على ذلك هناك نقص في شبكة الطرق الزراعية، ونقص في الخدمات الصحية.

ويقول المواطن يوسف الحج محمد لـوطن: إن بلدة قريوت منكوبة، ومنذ زمن طويل ونحن نطالب من الحكومة بأن يكون هناك اهتمام وحماية للبلد وأراضيها من السيطرة من قبل الاحتلال، إضافة إلى نقص الخدمات الصحية وعدم توفر المراكز الصحية بالبلدة، وحل مشكلة المياه، وبالتالي هذه المشكلات أدت إلى الهجرة الداخلية من القرية إلى قرى آخرى.

ويضيف المواطن أدهم الجوهري لـوطن: أن الخدمات الصحية في قرى جنوب نابلس معدومة بسبب النقص الكبير بها، وكان هناك وعودات كثيرة من أجل فتح مستشفى بالمنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إنشاؤها، لذا يضطر المواطنون إلى نقل الاصابات والمرضى بالسيارات الخاصة إلى مشافي في مدن آخرى.

أما المواطن شاهر موسى فيقول لوطن، إنه يوجد سوء إدارة من قبل الحكومة في توزيع الخدمات على القرى سواء كانت الخدمات الصحية والتعليمية أو البيئية، لذا يجب الاهتمام وتسليط الضوء على هذه القرى بشكل أكبر .