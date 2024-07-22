"أم عبد الله".. تعيل أسرتها من خلال كشك الفلافل في جنين

وطن: بقوة إرادتها وعزيمتها استطاعت أم عبد الله من بلدة "عجة" جنوب جنين، إنشاء "كشك" صغير لها، لتبيع من خلاله القهوة والمياه والفلافل وغيرها، لإعالة أسرتها بعد انفاصلها عن زوجها.

أم عبد الله، عملت في العديد من الوظائف الصعبة ولفترات عمل طويلة مما دفعها للتفكير في مشروع خاص بها.

تقول أم عبد الله لـوطن: إنها واجهت العديد من المتعاب في الوظائف الخاصة التي عملت بها سابقاً، فكانت تعمل منذ الصباح وحتى الساعة الواحدة ليلاً، لذا اضطرت إلى إنشاء "الكشك".

وتضيف، بأنها سميت "الكشك" أم عبد الله الفلسطينية لأن الأمهات الفلسطينيات مظلومات ولا يتمتعن بحقوقهن الكاملة، فالمرأة بسوق العمل تستغل بشكل كبير ولا تتقاضى الرواتب العالية.

ونوهت، إلى أنها بدأت بالعمل "بالكشك" وهي لا تمتلك رأس المال، وبسبب أنها معروفة من قبل الجميع كانت تأخذ البضاعة من الأشخاص بالدين، وتقوم بتسديدها فور بيعها من "الكشك" يومياً.

واشارت، إلى أنها تأثرت كثيراً ما بعد السابع من أكتوبر، فكان المردود المالي قبل الحرب من البيع قرابة 200 شيكل فأكثر، أما بعد الحرب يكون قرابة 70-80 شيكل يومياً، وهو لا يكفي لديها في ظل أنها هي المعيلة الوحيدة لأبنائها، ولديها أجار المنزل ودفع الكهرباء والمستلزمات، وهي مبلغ قليل مقارنة باحتياجات المنزل.