استشهاد الصحفي محمد مشمش برفقة نجله جراء قصف الاحتلال وسط غزة

وطن: استشهد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الزميل الصحفي محمد مشمش، عقب قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لـ "الأونروا" في المنطقة الجنوبية لمخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن الزميل محمد مشمش؛ الصحفي في إذاعة "صوت الأقصى"، استشهد برفقة نجله براء، جراء استهداف الاحتلال لمدرسة جنوبي مخيم النصيرات.

وبارتقاء الزميل "مشمش" يرتفع عدد شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 160 صحفياً وصحفيةً؛ منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.