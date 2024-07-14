أحمد أبو حمدة.. فقد رجليه وعمله في الحرب ولا معليه لأسرته

وطن: الشاب احمد ابو حمدة (31 عاما) كان برفقة أصدقائه على خط صلاح الدين في قطاع غزة، إلا أن طائرة استطلاع اسرائيلية استهدفتم مما أدى إلى اصابته بجروح بليغة وبتر رجليه، وأصبح قعيدا عاطلا عن العمل، وباتت أسرته بلا معيل.

يقول أحمد لوطن، إنه الآن أصبح يعيش في خيمة في دير البلح، بعدما نزح من شمال غزة، لا دخل مادي له ولا اي جهة تساعده، لديه أسر مكونة من طفلة وطفل وزوجة، إلا أن طفله أيضا استشهد بقصف اسرائيلي.

ويضيف أن زوجته هي من تقوم برعايته ومساعدته، في ظل غياب كل مقومات الحياة من علاج ومأكل ومشرب ومكسن.