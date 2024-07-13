الفقر وغياب الخدمات يثقلان كاهل الأسر في أقسى جنوب الخليل

وطن: تواجه مسافر يطا أقسى جنوب الخليل، تهميشا في الخدمات كافة، لدرجة أن وضع العائلات هناك أصبح مأساويا، فلا كهرباء ولا مياه ولا طرقات ولا يسمح الاحتلال لهم بالبناء والسكن، مما يضطرهم لحفر المُغر للسكن.

يقول الشاب خليل العمور لوطن، إن هناك صعوبة في إيصال مواد البناء إلى المنطقة، حيث لا يسمح الاحتلال لهم في البناء فيها، اضافة الى عدم وجود طرق تسمح بالوصول الى بعض المناطق هناك مما يضطرهم لحفر المُغر والسكن فيها.

وتضيف مواطنة أخرى تسكن في إحدى المُغر هناك، أن الوضع أصبح مأساويا لهم بعد 7 اكتوبر في ظل تعطل المواطنين عن العمل، وشح الدخل اليومي للأسر.

ووجه منسق اللجنة الشعبية في مسافر يطا فؤاد العمور عبر وطن، رسالة للمؤسسات الدولية والمسؤولين في السلطة الى الالتفات الى وضع مسافر يطا المأساوي ، لتعزيز ثبات المواطن في ارضه بتزويده بأهم خدمتين هما الصحة والمياه، خاصة ان المياه مهمة للمواطن وللزارعة وللثروة الحيوانية في مسافر يطا.