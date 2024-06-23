النفايات تحاصر مخيّم النزوح في النصيرات

وطن: تسببت النفايات المنتشرة حول مخيم النزوح في النصيرات بقطاع غزة، بأمراض جلدية ومكرهة صحية تحاصر النازحين في المخيم، في ظل ظروف معيشية وإنسانية صعبة.

تقول النازحة من شمال غزة آية حجاج لوطن، إنه "بعدما نزحنا الى النصيرات، أصبحنا نجلس امام مكب للنفايات للأسف.. هناك بعوض وحشرات غريبة، وكلاب منتشرة، وامراض جلدية بدأت تنتشر، وروائح كريهة ، الى جانب غياب الحمامات في مخيمات النزوح".

وتضيف نازحة أخرى من شمال غزة لوطن، "عايشين من قلة الموت لا نعرف النوم من الروائح الكريهة وانتشار مرض الجدري الذي يأكل جسم الأطفال.. اطلعولنا بعين الرحمة نحن بشر".

ويقول النازح محمد أبو فولة لوطن، إن الجرب أصاب البعض جراء انتشار النفايات، مضيفا: نحن مش عايشين، قاعدين مناظر من قلة العيشة.

ويؤكد الطفل محمد حرب لوطن، أن النفايات والحر وانتشار الذباب وغياب المياه كلها مأساة المخيم.

ويشير عامل النظافة وسيم اللوح في حديثه لوطن، إلى أنه بسبب اجتياح رفح، لا تستطيع البلدية نقل النفايات إلى هناك مما ادى إلى تراكمها وتسببها بمكرهة صحية.