طبيب الأسنان سائد حسونة.. يتحدى ظروف الحرب ويقيم عيادته في خيمة

وطن: تحدى طبيب الأسنان سائد حسونة ظروف الحرب في قطاع غزة، وأقام عيادة الأسنان الخاصة به في خيمة النزوح في دير البلح جنوب قطاع غزة.

وقال حسونة لوطن، إنه مع بداية الحرب اضطررت للنزوح مع عائلتي من شمال القطاع الى جنوبه، وخلال الأشهر الأولى من الحرب لم استطع العمل نتيجة القصف والدمار، لكن مع عدم انتهاء الحرب، اضطررت لفتح عياتي في الخيمة لتوفير المال الكافي لي ولعائلتي، ولعدم وجود عيادات أسنان كافية في منطقة النزوح.

وأضاف أن الخمية تقع في أحد أرصفة النزوح في دير البلح، ما يوفر الأمان لأنه يتم استهداف الشقق والتجمعات السكنية بالتالي تبقى الخيمة اكثر امانا من الشقق.

وأشار إلى وجود صعوبات تواجهه منها عدم توفر الكهرباء والمواد اللازمة، لكنه يؤكد أنه يقوم بواجبه ليحافظ على صحة المرضى وأن لا يتأثروا بنقص المواد الطبية.