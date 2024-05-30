نساء نازحات لوطن: لا غذاء ولا ماء ولا نظافة ودراجات حرارة لا تطاق في الخيام

وطن: تعاني النساء النازحات من أوضاع معيشية مأساوية، جراء نقص الغذاء والماء الصالح للشرب ومواد التنظيف، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في الخيام مع دخول فصل الصيف.

تقول النازحة هبة المصري لوطن، إنها نزحت عدة مرات خلال هذه الحرب، وتشكو من ارتفاع درجة الحرارة في غرفة حديدية "كونتينر" الذي تسكن فيه مع أطفالها العشرة، إضافة إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة وغياب أدنى مستلزمات الحياة.

وتضيف النازحة شيرين ابو بريك لوطن، إن مدرسة النزوح التي تتواجد فيها لم يصلها اي مساعدات منذ 3 اسابيع وفي حال وصل فهو قليل جدا، إضافة إلى أن الغذاء غالي جدا في السوق.

وتقول النازحة سعاد نوفل لوطن، إنه لا يوجد طعام وحتى الحصول على المياه مهمة صعبة، حيث يضطرون للاطفاف في طابور طويل وأحيانا لا ينجحون في الحصول على المياه.

وتضيف أن الأمراض بدأت بالانتشار في صفوف النازحين بسبب سوء التغذية.