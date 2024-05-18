الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى قائد كتيبة جنين إسلام خمايسة

وطن: نعت الجبهة الشعبية، اليوم السبت، الشهيد القائد إسلام خمايسة أحد قادة كتيبة جنين الذي استشهد جرَّاء قصف طائرات الاحتلال الذي استهدف منزلاً في مخيم جنين، مساء أمس.

وقالت الجبهة إن الجريمة الجديدة التي يستخدم الاحتلال فيها الطائرات لقصف أحد المنازل المدنية في مخيم جنين بالضفة تصعيد خطير يشير إلى أن الاحتلال لديه عقيدة إجرامية راسخة لممارسة القتل وارتكاب حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.



وبدورها أكدت الجبهة الشعبية أن جريمة الاغتيال لن تجلب الأمن للاحتلال وسترتد عليه وستبقى جنين القسام بأبنائها ومقاوميها الأبطال كابوساً يقض مضاجع الاحتلال.