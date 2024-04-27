الإعلام الحربي اليمني يعرض مشاهد إسقاط الطائرة الأميركية "MQ9" في أجواء صعدة

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، اليوم السبت، مشاهد عن عملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأميركية "أم كيو 9"، في أثناء قيامها بمهمّة عدائية في أجواء محافظة صعدة.

ويُظهر الفيديو رصد الطائرة الأميركية في أجواء صعدة، ثمّ إطلاق صاروخ أرض جو وإصابتها وإسقاطها.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، فجر اليوم، أنّ القوات المسلحة اليمنية أسقطت، بصاروخٍ، طائرة مسيّرة أميركية من نوع "أم كيو 9".

يُشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة من الطراز نفسه، في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، في أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس، في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.