وفد من حزب الشعب برئاسة الأمين العام يقدم واجب العزاء بشهداء نور شمس وطولكرم

وطن: قام وفد قيادي يتقدمه الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، بتقديم واجب العزاء في شهداء مخيم نور شمس، والتقاء ذويهم بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

كما التقى الصالحي ووفد الحزب، رئيس وأعضاء اللجنة الشعبية وممثلي مؤسسات المخيم والعديد من المواطنين، حيث جرى تناول ما خلفه عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير من جرائم ودمار وتخريب، وبحث سبل تجاوز ومعالجة تداعيات العدوان على المخيم.

وخلال الزيارة بيوت العزاء، قال الصالحي على أن ما جرى من عدوان دموي على مخيم نور شمس من قبل جيش الاحتلال، يندرج ضمن الحرب المفتوحة على شعبنا، وهو محاولة من لتفريغ المخيم من سكانه، مؤكداَ ان حالة المقاومة الفلسطينية في المخيمات هي الحالة الطبيعية ضد الاحتلال.

وضم وفد حزب الشعب، عضوي المكتب السياسي عفاف غطاشة وسهيل السلمان، وسكرتير منظمة الحزب في محافظة طولكرم محمد أبو عيد وأعضاء قيادتها، وعدد كبير من كوادر الحزب.