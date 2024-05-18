جيش الاحتلال يزعم عثوه على جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال، في مؤتمر صحافي عقده الناطق باسمه، دانيال هغاري، مساء اليوم، استعادة جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، قال إنه كان قد قتل في هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونقل إلى قطاع غزة.

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن العثور الجثة كانت ضمن العملية التي عثر من خلالها الاحتلال على ثلاث جثث كان قد أعلن عنها، الخميس الماضي، وسمح بالكشف أن حثث الأسرى الإسرائيليين الأربع عثر عليها في موقع تحت الأرض شمالي القطاع، وليس في رفح، التي تزعم حكومة الاحتلال أن توسيع العمليات العسكرية فيها ستسفر عن استعادة أسرى في غزة.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أنه "تم العثور على جثة الأسير مع جثث الأسرى الثلاثة (أعلن عن انتشالهم مساء الخميس الماضي) في عملية مشتركة للجيش والشاباك".