مصرع طفل بحادث سير غرب الخليل

وطن: لقي طفل مصرعه، مساء اليوم السبت، في حادث سير وقع في بلدة خاراس غرب الخليل.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن طفل (16 عاما) لقي مصرعه بحادث سير على دراجة نارية في بلدة خاراس، مشيرًا إلى أن شرطة المرور باشرت إجراءات التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

وكان شاب (22 عاما) من بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، قد لقي مصرعه، صباح اليوم، بحادث سير ذاتي عند مفترق رافات.

وقال ارزيقات إن إشارة وصلت لعمليات شرطة ضواحي القدس تفيد بوقوع حادث سير ذاتي نتج عنه إصابة شخص، على الفور تم تحريك مركبة الإسعاف وخبراء الحوادث إلى المكان، وتم نقل مصاب إلى مجمع فلسطين الطبي وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.