طوفان الأقصى" في اليوم الـ226.. المقاومة تتصدى لجيش الاحتلال وتستهدف الياته في غزة

وطن: واصلت كتائب القسام لليوم الـ 226 على التوالي، التصدي ودك قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، الإجهاز على 5 جنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين في تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة راجلة شرق مدينة رفح، فيما تمكن المقاومون استدراج قوة راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها وأكدوا مقتلهم وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الإجهاز على 15 جندياً في جيش الاحتلال شرق رفح جنوب غزة.

وأشارت الكتائب ان مقاتلوها استهدافوا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في نفس المنطقة، فيما دمرت المقاومة دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" ، ودك مقراً للقيادة والسيطرة بقذائف الهاون من العيار الثقيل شرق المخيم.

وفي رفح، استهدفت القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور، كما استهدفت جرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مسجد هارون شرق المدينة.

فيما واصل الاحتلال القصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة حيث اعلنت وزارة الصحه عن 64 شهيداً ومئات الجرحى جراء عدوان الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة، منذ صباح اليوم.

واضافت الوزارة انه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ226: