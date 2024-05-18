"الأونروا": نصف سكان رفح أُجبروا على الخروج من اماكن سكنهم منذ بدء الحرب

وطن: أكد المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، "أونروا"، فيليب لازاريني، أنّ نحو 800 ألف مواطن، أي ما يعادل نصف سكان رفح، أُجبروا على مغادرة مناطق سكنهم، بسبب اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.

وشدد لازاريني على أنّ "الادعاء أن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة هو ادعاء كاذب"، متابعاً: "لا توجد مناطق آمنة في غزة، ولا يوجد مكان آمن، ولا أحد في أمان داخل غزة".

وأضاف أنّه "لم تعد لدى المنظمات الإنسانية إمدادات من أجل تقديمها إلى أهالي القطاع، بما في ذلك الطعام والمواد الأساسية".

وقال لازاريني إنّه "حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار، لأن أي تصعيد إضافي سيسبب مزيداً من المعاناة للمدنيين".

وبالتزامن مع العملية البرية، يكثّف الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي وإطلاق النار على مختلف الأحياء في رفح، مرتكباً المجازر بحق المدنيين، ومنهم النساء والأطفال.



ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 35.386 شخصاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة.

وأفادت وزارة الصحة بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 83 شهيداً و105 جرحى، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكّدت الوزارة أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بينما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر:"الميادين"