الإعلام العبري: وحدة الكوماندوز التابعة لـ"حزب الله" لا تزال على الحدود وتتمتع بقدرات كبيرة

وطن: أفادت صحيفة عبرية، اليوم السبت، بأن وحدة "الكوماندوز" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني لا تزال على الحدود الشمالية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن هناك خطرا واضحا على الحدود اللبنانية، ممثلا في بقاء وحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، رغم ضربات جيش الاحتلال على الجنوب اللبناني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأوضحت الصحيفة أن نشاطات جيش الاحتلال مسَّت بوحدة الرضوان في لبنان، لكنها لا تزال تتمتع بقدرات عسكرية أيضا، مشيرة إلى أنه رغم قتل جيش الاحتلال لقائد الذراع العسكرية لحزب الله، عماد مغنيه، في عام 2008، فإن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية كبيرة ودقيقة.



